Рим, , 00:19 — REGNUM У 27-летнего итальянского вратаря футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло был диагностирован коронавирус. Установлено, что болезнь протекает бессимптомно.

Ранее в Серии А у игроков «Ювентуса», «Вероны», Милана», «Сампдории» и «Фиорентины» также был обнаружен коронавирус.

На данный момент в мире подтверждено более 415 тысяч случаев заражения коронавирусом, установлено около 18 тысяч случаев летального исхода.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 3-х матчах Серии А, в которых пропустил 3 мяча.