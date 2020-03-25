Мёнхенгладбах, Германия, , 00:14 — REGNUM Немецкая ежедневная газета «Bild» сообщила об интересе «Барселоны» подписать 27-летнего форварда менхенгладбахской «Боруссии» Алессане Плеа в зимнее трансферное окно. Сумма сделки могла достичь 50 миллионов евро. Однако немецкий клуб отказался отпускать своего бомбардира.

В текущем сезоне Бундеслиги Плеа принял участие в 22-х матчах, в которых заработал 8+7 очков по системе гол+пас. В остальных турнирах футболист появлялся на поле 6 раз и отметился голевой передачей.

Трансферная стоимость футболиста по версии портала transfermarkt составляет 30 миллионов евро.