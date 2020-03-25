Санкт-Петербург, , 00:10 — REGNUM К 29-летнему нападающему «Зенита» Александру Кокорину, выступающему в текущем сезоне на правах аренды в «Сочи», проявляется интерес один из испанских клубов. Об этом заявил комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем сезоне Российский Премьер-лиги Кокорин принял участие в 4-х матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 5 миллионов евро.