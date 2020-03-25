Москва, , 00:03 — REGNUM 24 марта в рамках последнего тура группы B турнира ESL Pro League Season 11 встречались коллективы BIG и forZe. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой российской команды со счетом 2:1. ForZe одержал победу на картах Mirage и Nuke со счетом 16:11 и 16:9 соответственно.

Самым ценным игроком противостояния был признан российский снайпер Богдан «xsepower» Черников, коэффициент k/d которого составил 1,94, а средний урон за раунд — 80,7. В составе немцев выделился Исмаилкан «XANTARES» Дурткардеш, заработавший статистику 58−59.

Таким образом, forZe, набрав 9 очков, поднялся на первую позицию в группе B. BIG с 6-ю баллами расположился на 4-м месте.