Москва, 24 марта 2020, 23:22 — REGNUM 24 марта в рамках ESL Pro League Season 11 Europe встретились коллективы Natus Vincere и fnatic. Противостояние завершилось победой «рожденных побеждать» со счетом 2:0 на картах Overpass (16:10) и Dust2 (16:11).
MVP противостояния был признан 22-летний украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, заработавший статистику 45−26. Средний урон игрока составил 86,6.
Одержав третью победу на турнире и набрав 9 очков, NaVi поднялись на второе место. Fnatic с тем же количеством очков остался на первой позиции.