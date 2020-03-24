Копенгаген, , 22:29 — REGNUM 24 марта в рамках онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 Europe был разыгран матч заключительного тура группы B между командами North и Complexity. Игра завершилась победой Complexity со счетом 2:0 на картах Mirage (16:10) и Nuke (16:8).

Лучшим игроком противостояния стал Бенджамин «blameF» Бремен, коэффициент k/d которого составил 2,36, средний урон за раунд — 105,8. Наибольшее количество «убийств» со снайперской винтовки совершил болгарский киберспортсмен Валентин «poizon» Василев — 23.

Complexity, набрав 6 очков, также остался на последнем месте в группе B. North с тем же количеством очков опустился на пятую позицию.