Копенгаген, 24 марта 2020, 21:23 — REGNUM 24 марта в рамках европейского онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11 встретились команды Complexity и North. Первая карта Mirage ушла за Complexity со счетом 16:10.
MVP встречи с коэффициентом k/d 2,59 и средним уроном за раунд 121,3 стал 22-летний датский киберспортсмен Бенджамин «blameF» Бремер. В составе оппонента выделился Маркус «Kjaerbye» Кьербай, заработавший статистику 19−22.
Следующей картой противостояния станет Nuke, который является выбором датской пятерки North.