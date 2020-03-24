Берн, , 20:12 — REGNUM Решение перенести на лето 2021 года Всемирную шахматную олимпиаду приняла FIDE, сообщили 24 марта в пресс-службе организации.

Также до будущего года откладывается Всемирная шахматная паралимпиада и конгресс Международной шахматной федерации.

Напомним, все вышеперечисленные мероприятия должны были пройти в России летом 2020 года, причём главный турнир Олимпиады — в Москве, а игры и конгресс — в Ханты-Мансийске.

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