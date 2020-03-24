Берлин, , 19:38 — REGNUM Немецкая футбольная лига готова продлить паузу до мая в связи с развивающейся пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

В результате собрания руководства организации, первой и второй Бундеслигам было рекомендовано не проводить матчи чемпионатов до 30 апреля включительно.

Сообщается, что чемпионаты рассчитывают завершить до 30 июня. Немецкий футбольный союз ищет варианты проведения матчей уже после 30 апреля.

В Германии зафиксировано 31 тысяча случаев заражения коронавирусом, из которых 133 — летальные.