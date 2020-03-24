Лиссабон, , 19:30 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш отправили около миллиона евро на борьбу с пандемией коронавируса трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, сообщает новостной портал JuveFC.

Согласно данным источника, новое отделение одной из больниц Порту в качестве благодарности было названо в честь благотворителей.

В «Ювентусе» по проденем данным заразилась три футболиста. Криштиану находится на карантине в родной Португалии.