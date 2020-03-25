Тегеран, , 07:22 — REGNUM Посол Ирана в Хорватии Парвиз Эсмаили заявил, что все иранские футболисты в Хорватии находятся в целости и сохранности после недавнего землетрясения в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 марта.

Эсмаили также сказал, что он поддерживает связь со всеми иранскими спортсменами в Хорватии. Он также отметил, что Юсеф Карами, главный тренер клуба тхэквондо «Ястреб», тренирует своих учеников онлайн. Эсмаили порекомендовал при наличии возможности проводить тренировки изолированно дома.

Эсмаили отметил, что Садек Мохаррами, играющий в загребском «Динамо», проводит свои тренировки в Загребе. Далее он сообщил, что Мехди Мохаммад Хани, который играет в клубе «Вараждин», также находится в благоприятных условиях.

Европейское сейсмологическое агентство (EMSC) сообщило, что землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера произошло в обширном районе к северу от столицы страны Загреба. Эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба.