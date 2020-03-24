Нур-Султан, , 19:15 — REGNUM Нынешний главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не будет работать в сборной Казахстана, сообщает портал Bestnews.kz.

По данным портала, специалист сослался на условия нового контракта, один из пунктов которого гласит, что Скабелка не может совмещать несколько постов сразу.

В рамках регулярного чемпионата этого сезона «Барыс» занял второе место Восточной конференции, попав в плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф «Барыс» разгромил магнитогорский «Металлург», занявший седьмое место в конференции, в пяти матчах серии.

Напомним, что нур-султанский клуб снялся с участия в Кубке Гагарина в связи с пандемией коронавируса.