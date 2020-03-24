Нью-Йорк, США, , 18:53 — REGNUM Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт признан лучшим новичком сезона 2019−2020 годов в НБА по результатам голосования, проведенном среди 70 журналистов портала ESPN.

Отметим, что Джа получил максимальное количество голосов и, соответственно, очков. 70 из 70 журналистов отдали голос за 20-летнего баскетболиста, что принесло ему 350 очков.

На второе место журналисты разместили Зайона Уильямсона из «Пеликанс», за его второе место проголосовал 51 обозреватель. Игрок набрал 164 очка в результате опроса.

Тройку замкнул Кендрик Нанн из «Майами» с 77 очками.