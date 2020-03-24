Лондон, , 18:01 — REGNUM Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о судьбе текущего сезона Английской премьер-лиги в связи с пандемией коронавируса, из-за которого он не возобновится вплоть до мая.

«По моему мнению, этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты «Ливерпуля» скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю «Юнайтед». Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье людей риску. Все просто.

Нужно отложить все свои амбиции в этом сезоне. Речь идет о жизни и смерти, о людях. Футбол отходит на второй план. Послушайте, мы все любим эту игру. Я люблю футбол. Но это не жизнь или смерть. Когда ситуация доходит до такого предела, вы должны ставить здоровье людей превыше всего. Начните сезон с чистого листа. Как только эта ситуация изменится в лучшую сторону, тогда мы сможем начать новый сезон,» — цитирует слова Фердинанда портал Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает первое место чемпионата с отрывом в 25 очков от второго места, на котором разместился «Манчестер Сити» с 57 очками. «Ливерпуль» одержал победу в 27 матчах, один раз сыграл в ничью и однажды уступил «Уотфорду».