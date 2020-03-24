Париж, , 17:32 — REGNUM Издание L'Equipe составило символическую сборную лучших игроков «ПСЖ» за всю историю существования клуба. Отметим, что журналисты, составлявшие сборную, не включили в нее самых дорогих игроков клуба бразильца Неймара и Мбаппе, которые помимо всего является её нынешними лидерами. Из игроков, играющих за команду в настоящее время, в сборную вошли только полузащитник Марко Верратти и защитник Маркиньос.

Символическая сборная ПСЖ всех времён по версии L'Equipe:

Бернар Лама, Себастьян Фурнье, Рикардо Гомес, Маркиньос, Габриэль Хайнце, Марко Верратти, Блез Матюиди, Раи, Роналдиньо, Джордж Веа, Златан Ибрагимович. Главным тренером сборной стал Карло Анчелотти.