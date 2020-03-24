Лондон, , 17:13 — REGNUM Согласно информации портала Team Talk, «Бернли» готов отпустить своего вратаря Ника Поупа в лондонский «Челси».

27-летний Ник Поупа пойдет на повышение и должен составить конкуренцию основному вратарю «Челси» Кепе Аррисабалаге, который показал не самую лучшую игру в рамках текущего сезона. В «Бернли» первым номером в воротах станет экс-голкипер сборной Англии Джо Харт.

В этом сезоне Поуп сыграл 29 матчей в качестве основного вратаря за «Бернли», одиннадцать из которых голкипер отстоял на ноль. Также вратарь вышел в двух встречах за сборную Англии. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 12 миллионов евро.