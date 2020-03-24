Мадрид, , 16:50 — REGNUM Мадридский «Реал», согласно сообщениям Marca, готов выкупить норвежского нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии» всего спустя полгода после его перехода в немецкий клуб.

19-летний форвард стал главной трансферной целью «сливочных» на ближайшее межсезонье. Отметим, что представители мадридского клуба уже несколько месяцев не скрывают своего интереса к норвежцу. Холанд удачно дебютировал в форме «Боруссии», за которую в первых нескольких матчах наколотил около десятка голов и по-прежнему стабильно забивает. Именно его бомбардирские навыки и способность подстраиваться под любую обстановку заставили «Реал» сделать из него свою главную цель. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро, однако ожидается, что она снизится в связи с долгосрочной паузой в европейском футболе.

Напомним, что Холанд примкнул к «шмелям» в январе этого года, перейдя из зальцбургского «Ред Булла» за 20 миллионов евро. На счету норвежца девять голов и одна голевая передача в восьми матчах за немецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовил трансферы немецкого нападающего «Ред Булл Лейпциг» Тимо Вернера и аргентинца Лаутаро Мартинеса из «Интера», но клуб решил отказаться от этих вариантов.