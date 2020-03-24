Токио, , 16:22 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился на перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год, об этом ранее сообщил журналист Девон Эру на своей странице в Твиттере.

Томас Бах положительно откликнулся на предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести летнюю Олимпиаду, запланированную на период с 24 июля по 9 августа в Токио, на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Точных новых дат проведения мероприятия пока не сообщается.

«Мы подтвердили, что отмены Олимпиады быть не может. Исходя из соображений, чтобы атлеты пришли к Олимпиаде в наилучшей форме, а для зрителей это были бы безопасные соревнования, мы предложили рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить Олимпиаду примерно на год. Мы договорились о том, чтобы самое позднее до лета 2021 года провести Олимпиаду и Паралимпиаду, а также быть в тесном взаимодействии для того, чтобы после окончательной победы человечества над новым типом коронавирусной инфекции и в знак этой победы провести Олимпийские и Паралимпийские игры в полном виде», — прокомментировал решение о переносе Олимпийских игр премьер-министр Японии Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.