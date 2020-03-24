Москва, , 15:48 — REGNUM Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв (ЛДПР) считает правильным перенос Олимпийских игр, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Решение о переносе Олимпийских игр — правильное. В нынешних условиях невозможно обеспечить для всех спортсменов равные возможности отборочных соревнований, гарантировать полную безопасность жизни и здоровья спортсменов, болельщиков, подарить всем настоящий праздник спорта», — отметил Дегтярёв.

При этом парламентарий указал на то, что решение — непростое для всего спортивного мира.

«У российской легкой атлетики будет больше времени на восстановление в правах, пройдут некоторые судебные разбирательства, исход которых может быть в пользу российских спортсменов», — рассуждает он.

Летние Олимпийские игры в Японии на фоне коронавируса перенесли на лето 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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