Бергамо, Италия, , 14:17 — REGNUM Главную причину распространения коронавируса в Италии назвал врач из города Бергамо Фабиано Ди Марко. Об этом 24 марта сообщает OK Diario.

По мнению Ди Марко, масштабное распространение коронавируса произошло во время футбольного матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия», который прошёл в Милане 19 февраля.

Он отметил, что 40 тысяч жителей Бергамо отправились на матч в Милан на автобусах, машинах и поездах.

«Это стало настоящей биологической бомбой», — сказал Ди Марко.

Издание отмечает, что такого же мнения придерживаются многие итальянские врачи.

Напомним, матч между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл 19 февраля в Милане и завершился победой итальянского клуба со счётом 4:1.

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