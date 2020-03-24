Москва, , 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) проведут проверку матча между «Урожаем» и «Интером» на предмет возможного договорного характера игры. Об этом 24 марта заявил глава ПФЛ Андрей Соколов, сообщает ТАСС.

«Мы будем действовать совместно с РФС. Как и было раньше по подобным ситуациям», — сказал Соколов.

Отметим, что 13 марта прошёл матч 19-го тура ПФЛ между краснодарским «Урожаем» и черкесским «Интером». Игра завершилась победой «Урожая» со счётом 3:0.

23 марта издание «Чемпионат» сообщило, что матч может носить договорной характер, а РФС проводит проверку этой встречи.