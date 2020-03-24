Москва, , 12:36 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о переносе Игр-2020 в Токио в течение нескольких дней. Об этом 24 марта сообщает Reuters со ссылкой на источники в МОК.

Отмечается, что президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут телефонную конференцию, в ходе которой обсудят ситуацию с Олимпиадой и пандемией коронавируса.

Напомним, 22 марта МОК заявил, что окончательное решение о дате проведения Олимпиады будет принято в течение четырёх недель. Первоначально Олимпиада была запланирована на 24 июля — 9 августа 2020 года.

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