Москва, , 12:30 — REGNUM Лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте признан нападающий «Сочи» Александр Кокорин. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе РПЛ.

Кокорин набрал 42,03% голосов в голосовании болельщиков, которое проводилось на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, за него отдали свои голоса эксперты телеканала «Матч Премьер». При этом эксперты РПЛ назвали лучшим вратаря «Уфы» Александра Беленова.

Также на награду претендовали хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Напомним, в марте «Сочи» провёл четыре матча, в которых одержал три победы и потерпел одно поражение. Кокорин забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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