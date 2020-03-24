Москва, , 12:06 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе РПЛ.

Отмечается, что за Федотова отдали голоса эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». При этом в голосовании болельщиков больше всех набрал наставник «Локомотива» Юрий Сёмин.

На награду также претендовали Кирилл Новиков («Динамо»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Доменико Тедеско («Спартак»).

Напомним, в марте «Сочи» под руководством Федотова сыграл четыре матча, в которых потерпел одно поражение и одержал три победы. Это помогло команде покинуть зону вылета, поднявшись на 12-е место в турнирной таблице.