Вашингтон, 24 марта 2020, 10:49 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт без зрителей. Об этом 24 марта заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает MMAJunkie.
«Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — сказал Уайт.
Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Из-за коронавируса он был перенесён из Нью-Йорка в другое место, которое пока не называется.
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