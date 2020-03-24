Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт без зрителей. Об этом 24 марта заявил глава UFC Дэна Уайт, сообщает MMAJunkie.

«Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие», — сказал Уайт.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона должен пройти 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Из-за коронавируса он был перенесён из Нью-Йорка в другое место, которое пока не называется.

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