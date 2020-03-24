Тегеран, , 10:38 — REGNUM Иранский Национальный олимпийский комитет в официальном письме международному Олимпийскому комитету (МОК) призвал отложить проведение Олимпийских Игр 2020 года из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 марта.

ِУчитывая недавние события и распространение коронавируса в мире, а также отмену ряда крупных континентальных и всемирных соревнований, включая квалификационные игры, глава Национального Олимпийского комитета Ирана Реза Салехи Амири в письме главе МОК Томасу Баху подробно остановился на состоянии иранской сборной и призвал отложить проведение Игр 2020 года в Токио.

В своем письме Салехи Амири отметил, что, к сожалению, из-за вспышки коронавируса в Иране некоторые иранские граждане умерли от смерти, а многие другие были заражены. Он также подчеркнул, что все рейсы были отменены до дальнейшего уведомления, а команды, которые должны были участвовать в квалификационных играх, столкнулись с проблемами из-за вспышки.

Ссылаясь на отмену соревнований по некоторым видам спорта на квалификационном этапе, таким как борьба, плавание, водное поло и тяжелая атлетика, Амири заявил, что большинство азиатских государств, таких как Индия, Япония и Южная Корея, также столкнулись с рядом трудностей.

Амир Салехи призвал Томаса Баха представить свое окончательное решение о переносе квалификации и Олимпийских игр.

Позднее директор МОК по связям с общественностью Джон Маклеод ответил на письмо Салехи Амири, сообщив, что исполнительный комитет МОК недавно объявил о своей приверженности проведению игр в установленные сроки и призвал международные федерации представить новое расписание квалификационных игр.