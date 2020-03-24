Барселона, Испания, , 10:30 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может возобновить тренировки 27 апреля. Об этом 24 марта сообщает AS.

По информации издания, руководство каталонского клуба считает, что наиболее реальное время для возобновления командных тренировок — это конец апреля.

В настоящее время все футболисты команды поддерживают форму самостоятельно в домашних условиях и ежедневно отчитываются тренерскому штабу.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что из-за пандемии коронавируса чрезвычайное положение в стране будет действовать как минимум до 13 апреля.