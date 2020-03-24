Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Об этом 24 марта сообщает MMAJunkie.

«Я знаю, где это будет, но ещё не готов сказать», — заявил Уайт.

Он добавил, что на турнире UFC 249, в рамках которого пройдёт бой Нурмагомедова и Фергюсона, не будет зрителей. Это будет закрытое мероприятие.

Напомним, ранее в UFC заявили, что бой состоится 18 апреля, но он пройдёт не в Нью-Йорке, а в другом месте. Это связано с риском распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Бой Нурмагомедова и Фергюсона может пройти в Дубае