Лозанна, Швейцария, , 09:27 — REGNUM Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд привел свою интерпретацию заявления о возможности переноса Олимпиады-2020. Об этом 24 марта заявили в пресс-службе МОК.

«Каждый член МОК имеет право на интерпретацию решения исполкома МОК, которое было объявлено в воскресенье», — говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта МОК заявил, что окончательное решение о дате проведения Олимпиады в Токио будет принято в течение четырёх недель.

23 марта USA Today написала, что член МОК Ричард Паунд, заявил о решении организации сдвинуть сроки проведения Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса.