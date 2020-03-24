Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Перенести Олимпийские игры — 2020 в Токио призвал Олимпийский комитет США. Об этом 24 марта говорится в заявлении комитета.

Сообщается, что комитет опросил 1780 американских спортсменов, большинство из которых высказались за перенос Олимпиады.

«Сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже если к лету удастся остановить распространение коронавируса, то всё равно остаются сбои в условиях тренировок, процессе квалификации, а также допинг-контроле.

Напомним, летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

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