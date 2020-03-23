Копенгаген, , 23:28 — REGNUM 23 марта в рамках онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11 Europe был разыгран матч между датской пятеркой North и немецкой командой BIG. Игра завершилась победой датчан со счетом 2:0 на картах Inferno (16:11) и Vertigo (22:20).

MVP встречи стал 25-летний датский киберспортсмен Никлас «gade» Гейд. Коэффициент k/d игрока составил 1,77, а средний урон за раунд — 105,2.

North, набрав 6 очков, поднялся на 4-ю позицию в группе B. BIG с тем же количеством очков расположился строчкой выше.