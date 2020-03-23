Лондон, , 22:40 — REGNUM Экс-футболист «Ливерпуля» Джо Коул о текущей ситуации с чемпионатом АПЛ: «Сезон необходимо закончить как можно быстрее. Однако если этого не произойдет, единственным верным решением будет начать сезон с нуля. Думаю, так будет справедливо. Несправедливо будет признать «мерсисайдцев» чемпионами досрочно».

38-летний футболист за свою карьеру выступал за «Челси», «Ливерпуль», «Лилль», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Ковентри Сити» и «Тампа-Бэй Раудис». В составе «мерсисайдцев» англичанин провел 26 матчей в АПЛ, в которых отличился 3-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей.