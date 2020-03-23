Москва, , 22:27 — REGNUM 21-летний хавбэк «Спартака» и национальной сборной Чехии Алекс Крал занял пятое место среди лучших футболистов года в Чехии. Он набрал 146 голосов.

В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 16 матчей. В составе сборной Чехии на квалификациях к Чемпионату Европы футболист выступил в семи играх, в которых отличился забитым мячом и голевой передачей.

Лучшим футболистом года стал защитник «Вест Хэма» Томаш Соучек. Второе место — игрок «Севильи» Томаш Вацлик. Третье и четвертое места заняли Владимир Дарида и Патрик Шик соответственно.