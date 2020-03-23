Москва, , 22:20 — REGNUM 23-летний японский нападающий Такума Нисимура, выступавший за «Портимоненсе» на правах аренды, вернулся в состав московского ЦСКА. В текущем сезоне в составе португальского клуба Нисимура выходил на поле 2 раза.

Форвард перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Вегалта Сэндай» за 1 миллион евро. С тех пор нападающий провел в составе «армейцев» 23 матча, в которых отличился 4-мя забитыми мячами.

На данный момент трансферная стоимость игрока, по оценкам transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.