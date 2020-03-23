Мадрид, , 22:15 — REGNUM Испанская газета Marca составила сборную худших трансферов мадридского «Реала» в XXI веке.

В сборную попали: Кико Касилья, Данило, Джонатан Вудгейт, Вальтер Самуэль, Тео Эрнандес, Асьер Ильярраменди, Нури Шахин, Жульен Фобер, Ройстон Дренте, Хавьер Савиола и Антонио Кассано.

Последним игроком, покинувшим «сливочных», стал 22-летний французский фланговый защитник Тео Эрнандес, перешедший из мадридского «Атлетико» в 2017 году за 30 миллионов евро. В прошедшее летнее трансферное окно футболист перешел в «Милан» за 20 миллионов евро.