Лондон, , 19:39 — REGNUM Портал CIES Football Observatory составил рейтинг самых дорогих игроков на данным момент, родившихся в 2000-х.

Согласно рейтингу, самым дорогостоящим игроком стал полузащитник дортмундской «Боруссии» англичанин Джейдон Санчо, его трансферная стоимость оценивается в 198,5 миллионов евро.

Вторым стал норвежский форвард «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд, его оценивают в 101 миллионов евро. Тройку замкнул бразильский форвард мадридского «Реала» Родриго Гоэш — 88,9 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков, родившихся в 2000-х:

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — 198,5 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — 101 млн евро

3. Родриго Гоэс («Реал») — 88,9 млн евро

4. Винисиус Жуниор («Реал») — 73,9 млн евро

5. Каллум Хадсон-Одои («Челси») — 72,3 млн евро

6. Ферран Торрес («Валенсия») — 55,2 млн евро

7. Эдуардо Камавинга («Ренн») — 53 млн евро

8.Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — 50,6 млн евро

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») — 50,4 млн евро

10. Мойзе Кин («Эвертон») — 46 млн евро.