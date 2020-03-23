Манчестер, Великобритания, , 19:23 — REGNUM Полузащитник «Манчестер Юнайтед» испанский полузащитник Хуан Мата рассказал о желании взять кубок Английской премьер-лиги.

«Я хотел бы стать чемпионом. Конечно, я хочу выиграть АПЛ до окончания карьеры.

Де Хеа всегда рассказывает мне, как они в его первый сезон в «МЮ» уступили одно очко первому месту, но взяли титул во втором сезоне. Он говорил, что это было невероятно, все вокруг было красным. Я с нетерпением жду момента, чтобы сделать что-то подобное. Может быть, для этого я буду играть до 50 лет, если потребуется, но если я не стану чемпионом, то это нормально. Я не слишком одержим этим, но было бы здорово выиграть почти все трофеи.

Когда меня спрашивают: «Если бы тебе нужно было выбрать один трофей, что бы ты выбрал?», я отвечаю — Премьер-лига», — цитирует высказывание испанца официальный сайт.