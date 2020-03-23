Валенсия, Испания, , 18:50 — REGNUM Туринский «Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Валенсии» 20-летнему Феррану Торресу, сообщает Tuttosport.

Сообщается, что представители «старой сеньоры» контактировали с посредниками со стороны полузащитника о вероятном переходе игрока.

Контракт Фергана с «Валенсией» истекает через год, а отступные, прописанные в его соглашении, составляют 100 миллионов евро.

Игрок не намерен заключать новое соглашение с «летучими мышами», поэтому клуб рассчитывает продать игрок ближайшим летом, чтобы не отпустить его бесплатно в 2021 году.

В текущем сезоне хавбек провел 25 матчей в Ла Лиге, набрав 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».

Ранее к игроку проявляли интерес такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Боруссия Дортмунд».