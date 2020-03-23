Барселона, Испания, , 18:11 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Барселоны» сообщило, что готово расстаться с французским форвардом Антуаном Гризманном за 100 миллионов евро, информирует Sport.es.

В следующее трансферное окно клуб планирует усилить состав команды, рассчитывая максимально сэкономить из-за нынешнего кризиса, однако для этого потребуется продать несколько игроков основы в том числе и Антуана Гризманна. За него «каталонцы» планируют выручить около 100 миллионов евро. Сообщается, что в список на трансфер также попал хорватский хавбек Иван Ракитич, который может перейти в «Севилью».

Напомним, что Гризманн перешел в стан «каталонцев» в августе 2019 года из мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи.

29-летним французом интересуется «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».