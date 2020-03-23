Рим, , 17:19 — REGNUM Российский пилот Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», поделился мнением о своем возможном переходе в «Феррари», где он работал на базе итальянской команды гонщиком по развитию в сезона 2018 года.

«Думаю ли я о переходе в «Феррари"в 2021 году? Важно выступать хорошо там, где я сейчас. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. В нашем спорте появляется множество возможностей, если пилот хорошо себя проявляет, посмотрим.

Мы провели неплохие тесты с «Альфа Таури», у меня было насыщенное расписание, так что я был очень разочарован, когда оказалось, что мы не сможем гоняться в Австралии. Я сохраняю мотивацию, потому что хочу большего и стремлюсь к тому, чтобы становиться лучше. Я в «Ф-1» ради побед и буду продолжать работать, чтобы достичь этой цели», — цитирует слова россиянина Sky Sport.