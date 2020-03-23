Нью-Йорк, США, , 17:02 — REGNUM Авторитетное спортивное издание The Athletic подвело итоги голосования за звание MVP или же самого ценного игрока сезона Национальной хоккейной лиги.

Первым в голосовании стал центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» немец Леон Драйзайтль, который набрал 39 процентов всех голосов. Вторым расположился выступающий за «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 31,7 процентов. Тройку лучших игроков сезона по мнению аудитории The Athletic замкнул российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, он набрал 17 процентов.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что чемпионат возобновится ближе к маю.