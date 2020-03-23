Копенгаген, , 16:02 — REGNUM Игроки датской киберспортивной команды Astralis изменили свои никнеймы на советы по борьбе с коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает сайт cybersport.ru.

Киберспортсмены решились на это во время матча против российской команды Team Spirit на ESL Pro League Season 11 по игре CS: GO. Сообщается, что после первых четырёх раундов датчане вернули себе старые ники.

Напомним, Astralis — это популярная киберспортивная команда из Дании, основанная в 2016 году. Она выступает на соревнованиях по многопользовательскому шутеру CS: GO.

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