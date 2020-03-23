Москва, , 15:56 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр-2020 смогут принять взвешенное решение по проведению соревнований в Токио. Об этом 23 марта заявили в Олимпийском комитете России (ОКР).

«Мы не сомневаемся, что МОК и оргкомитет Игр примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция ОКР состоит в необходимости того, чтобы участникам и гостям Игр была обеспечена гарантированная безопасность жизни и здоровья. Кроме того, для всех спортсменов должны быть равные возможности на отборочных соревнованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос отказа сборной России от участия в Олимпиаде-2020 находится в компетенции ОКР.

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