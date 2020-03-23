Мадрид, , 15:11 — REGNUM Пауза в чемпионате Испании по футболу продлена на неопределённый срок. Об этом 23 марта сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Отмечается, что организация приняла решение на неопределённый срок продлить паузу во всех футбольных соревнованиях страны, в том числе в Примере.

Турниры могут возобновить, только если правительственные органы посчитают, что нет риска для здоровья участников.

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