Барселона, Испания, , 14:33 — REGNUM Бывший вратарь и тренер испанского футбольного клуба «Эспаньол» Бенито Хоанег умер от коронавируса. Об этом 23 мата сообщает Mundo Deportivo.

Хоанег скончался в возрасте 84 лет. По информации издания, он перенёс инсульт несколько месяцев назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвой коронавируса стал бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, которому было 76 лет.

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