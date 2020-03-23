Баку, , 14:20 — REGNUM Гран-при Азербайджана в «Формуле-1» отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Об этом 23 марта сообщили организаторы этапа.

Этап в Баку должен был пройти с 5 по 7 июня. Столица республики должна была принять «королевские гонки» в пятый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был отменён Гран-при Австралии. После этого отложили этап во Вьетнаме. А руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не знает, состоится ли сезон в «Формуле-1».

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