Монреаль, Канада, , 14:08 — REGNUM Приостановили или ограничили свою работу десять антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что в связи пандемией коронавируса на сегодняшний день свою деятельность приостановили или ограничили лаборатории в Лондоне, Париже, Риме, Мадриде, Барселоне, Бухаресте, Дохе, Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелесе и Монреале.

Всего в официальном списке WADA значится 30 лабораторий по всему миру.