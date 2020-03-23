Токио, , 11:39 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет провести Олимпиаду в Токио так, как планировалось первоначально. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду» — сказал Абэ.

Он добавил, что обсудит этот вопрос с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Абэ допустил, что Олимпийские игры могут перенести на более поздний срок.

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