Париж, , 11:09 — REGNUM Продолжение сезона в чемпионате Франции по футболу произойдёт не раньше 15 июня. Об этом заявил председатель союза клубов Лиги 1 и владелец клуба «Сент-Этьен» Бернар Каяццо, 23 марта сообщает издание France Bleu.

«Мы сможем играть только с июля — августа, в лучшем случае с 15 июня, пока ситуация не изменится» — сказал Каяццо.

Он добавил, что сейчас футбольные клубы теряют в общей сложности около €250 млн евро в месяц. При этом половина профессиональных клубов может обанкротиться в течение полугода, если не будет оказана помощь государства.

Напомним, чемпионат Франции был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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