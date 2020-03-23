Токио, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не примет участие в старте эстафеты олимпийского огня, который пройдёт 26 марта в Фукусиме. Об этом 23 марта заявил на пресс-конференции председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

«Абэ сказал, что у него нет уверенности по поводу участия в старте эстафеты 26 марта. Причина этого, конечно, коронавирус», — сказал Мори.

Напомним, олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию 20 марта. Эстафета должна начаться 26 марта в префектуре Фукусима, которая пострадала от удара стихии в 2011 году.

В Японии призвали людей не выстраиваться вдоль маршрута эстафеты из-за угрозы распространения коронавируса.

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